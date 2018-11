Toeristen weten Leeuwarden in 2018 goed te vinden, flink meer bezoekers

Verder is er ook nog een informatiepunt van Culturele Hoofdstad zelf, bij het station naast de fontein. Daar houden ze de cijfers niet heel nauwkeurig bij. "De schatting is ongeveer 80 procent van wat er aan bezoekers bij de VVV komt", laat woordvoerder Johannes Keekstra weten. Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad heeft als doel in 2018 vier miljoen bezoeken op te leveren. In de loop van volgend jaar moet duidelijk worden of dit getal is gehaald of niet. Om alvast een beetje indruk te krijgen, polste Omrop Fryslân een aantal toeristische ondernemers over hoe dit jaar voor hen is verlopen.