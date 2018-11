"Honderden schepen zullen worden gesloopt door certificaatregel"

Boete

Zonder het CvO-certificaat mogen de boten per 1 januari 2019 het water niet meer op. Anders krijgen de schippers een boete van 1.250 euro per keer dat ze worden opgepakt. Er moeten in korte tijd heel veel boten worden opgeknapt, maar volgens Tichelaar is daar helemaal niet genoeg capaciteit voor.

"De mensen zijn er niet en de hellingcapaciteit ook niet." De eigenaar van de werf in Harlingen is bang dat, als gevolg van deze maatregel, honderden schepen zullen worden gesloopt.