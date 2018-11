Plan voor miljoenenbezuiniging De Fryske Marren stuit op kritiek

De gemeente moet een tekort van 3 miljoen euro op sociaal domein wegwerken, doordat er te zuinig is begroot. De meeste partijen vinden dat zoiets niet op zorgtaken van de gemeente moet worden verhaald.

Tijdens een debat over de voorgenomen bezuinigingen ging het er woensdagavond soms fel aan toe. Wethouder Jos Boerland heeft daar wel begrip voor. "Het gaat over mensen en als je over mensen spreekt, is dat altijd gevoelig. Dat is ook terecht, want als gemeente probeer je het zo goed mogelijk te doen voor je inwoners. Met elke euro die je te besteden hebt, probeer je het maximale te doen."

Het is nog niet zeker of de bezuinigingen ook doorgaan. De gemeenteraad heeft het laatste woord daarover.