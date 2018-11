Froulju fan Fryslân: boswachter Anke van Vlieland

Wie is Anke en door wie is ze genomineerd?

Anke werd genomineerd door Martijn Janssen, een vaste gast op kampeerterrein De Lange Paal van Staatsbosbeheer. Hij noemt haar ''erg enthousiast over de natuur en dat werkt heel aanstekelijk". Dat is niet vreemd, want Anke is boswachter op Vlieland. Toen Anke op reis was in Libanon werd ze gebeld met de boodschap dat Marleen een standbeeld van haar wilde maken.



Anke, wat vind je ervan dat er een beeld van je is gemaakt?

''Hiel verrassend, bijzonder en apart. Ik heb vaak gedacht: wat overkomt mij nu? Maar ik vind het vooral ook heel leuk.''



Heb je het later nog met Martijn gehad over Froulju fan Fryslân?

''Jazeker! Toen ik Martijn na het telefoontje van kunstenaar Marleen sprak, zei hij: "wat doe ik je aan!" Ach, ik vind het écht niet erg; juist mooi. De reacties van mensen om mij heen, ook van onbekende gasten op het eiland, zijn allemaal heel positief! Ik heb heel veel mooie complimenten mogen ontvangen.''



Wat staat er op Anke's borstbeeld?

"Ik vind het mooi om mee te kunnen geven hoe de natuur in elkaar steekt. Hoe alles samenhangt met elkaar en hoe belangrijk de natuur is."