Rechtszaak over schietpartij bij Thialf gaat na maanden weer verder

De verdachte is een 58-jarige man zonder woon- en verblijfplaats met wie Jonker een zakelijk conflict had. De man, die na een internationale zoektocht in Spanje werd opgepakt, wilde mogelijk verhaal halen op die bewuste dag. Toen Jonker bij Thialf in zijn auto stapte en wilde wegrijden, werd er geschoten. De verdachte ontkent dat hij het heeft gedaan en ook zijn advocaat zegt dat er geen bewijs voor is. De man heeft op een eerdere zitting gezegd, dat Jonker zelf een pistool had en dat het tijdens een worsteling is afgegaan.

De verdachte mocht de rechtszaak in vrijheid afwachten, omdat hij als blaaskankerpatiënt onder medische behandeling staat. Bert Jonker woont intussen in Florida, waar hij een vestiging van Clafis wil opzetten.