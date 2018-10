IepenUP live kan nog een jaar doorgaan dankzij geldbijdrage provincie

Podium voor discussie

IepenUP is een wekelijkse talkshow van LF2018 en Omrop Fryslân die iedere woensdagavond live op internet wordt uitgezonden. IepenUP Live is een podium voor discussie, muziek en verschillende andere dingen om de mensen met elkaar in gesprek te brengen.

Hiphop

In de IepenUP Live van woensdag draaide het om de hip-hop-scene in Fryslân. Die ging dertig jaar geleden los in Sneek, onder aanvoering van onder andere Daniel Huitema. De hiphop is nog steeds populair, zegt Huitema, maar de muziek heeft zich ontwikkeld in verschillende stromingen.

De uit Leeuwarden afkomstige rappers KUO en Rollan hielden het publiek voor dat de boodschap in hun teksten het belangrijkste is. En Rollan was daarbij zelf het overtuigende bewijs van het feit dat als je het goed doet en de goede toon weet te vinden, dat je dan ook vanuit de Friese hoofdstad internationaal kunt doorbreken.

Grote verscheidenheid in hiphop

Volgens hiphopexpert Jennifer Muntslag is de grote verscheidenheid in de hiphopmuziek het grote probleem in de Nederlandse scene. "De verschillende stromingen leven nu nog te veel naast elkaar. Ze moeten meer met elkaar samenwerken, als de hiphop- en rapmuziek in Fryslân overeind willen blijven.

Volgens Daniel Huitema wordt in Fryslân steeds beter samengewerkt met goede resultaten. Een positief geluid daarbij is dat de nieuwe generatie zich wat dat betreft heel open opstelt. Juist Fryslân heeft de kans hip-hop-muziek landelijk op de kaart te zetten.