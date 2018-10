Heerenveenspelers in voorselectie jeugdteams Oranje

Floranus is de enige speler in de voorselectie van Jong Oranje voor een oefenwedstrijd tegen Jong Duitsland. Anders zaten Michel Vlap en Sam Lammers ook vaak in de selectie van Erwin van de Looi. Nu niet meer, want de coach wil bouwen aan een nieuw team. Daarom neemt hij afscheid van een 'oudere' generatie. Of Floranus ook bij de definitieve selectie zit, wordt op 9 november bekend.

Doelman Doornbusch en aanvaller Van Bergen zitten in de voorselectie voor spelers onder de 20 jaar. Die ploeg speelt in november wedstrijden tegen even oude spelers uit Zwitserland en Italië.

Ook verdediger Kik Pierie zit in de voorselectie voor Oranje onder 19. Die ploeg speelt in november een vierlandentoernooi in Armenië. De tegenstanders daar zijn het gastland, Duitsland en Portugal.