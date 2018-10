Belgen zien vanwege geldproblemen af van megaproject Waddenglas

"Ze willen er graag vooruit, maar ze hebben tegen ons gezegd dat ze de zaken eerst goed op orde willen hebben", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. "Het bedrijf heeft moeite de bedrijfsvoering over te nemen en draaiende te krijgen."

Omdat The Fruit Farm Group met die problemen zit, willen ze op dit moment de grond niet afnemen. De Rouwe: "Dat is wel jammer, want er liggen zeer goede kansen voor een duurzame economie en voor nieuwe banen."

Nog vol vertrouwen

De Rouwe heeft er nog wel vertrouwen in dat de grond uiteindelijk wordt verkocht, maar weet niet of dat dan aan The Fruit Farm Group is. "Wij moeten als overheden wel bedenken: hebben we nog meer geduld? Wij hebben al erg veel geduld gehad, dus misschien kijken wij ook naar andere partijen."

De Belgische ondernemersgroep zou tientallen miljoenen investeren. Is het dan wel eenvoudig om daar een andere partij voor te vinden. "Dat bekijken wij de komende weken", zegt De Rouwe. Dat doet de provincie dan met de gemeente Waadhoeke en het Rijk. "Wij hebben wel een positieve houding richting het bedrijf. Dus het kan zijn dat het toch nog van de grond komt."

Oplossing moet er komen

Een ding is zeker: er moet een oplossing komen. "Wij kunnen daar nu niet ontwikkelen, en dat willen wij wel graag", zegt de gedeputeerde. "Op het gebied van circulaire economie en werkgelegenheid was het erg goed geweest als de plannen waren doorgegaan."

Bovendien willen we deze grond graag verkopen, want eigenlijk past het ons als provincie niet om grond in bezit te hebben."