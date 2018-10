Leeuwarder Leeuwtje voor Oldeholve-rondleider William Lord

Lord verzorgt al jaren rondleidingen op de Oldehove en coördineert ook de inzet van de andere 25 'torenwachters'. Zelf wordt Lord daarom inmiddels gezien als de 'oppertorenwachter'.

Ambassadeur

Naast dat William Lord actief is in de Oldehove, verzorgt hij ook stadswandelingen door Leeuwarden. Ook werkte hij mee aan een aantal boekjes over de stad. "Al met al is hij al jaren een van de meest belangrijke en meest actieve ambassadeurs van de Friese hoofdstad", vindt de gemeente.

Eerder was Lord ook vrijwilliger bij voetbalclub Blauw-Wit '34 en ijshockeyclub TRIAS.