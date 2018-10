Oud-Freulekaatser en blokjeloper wordt voorzitter van Stichting Freulepartij

"Oud-Wommelser Dijkstra is een bestuurder met jarenlange ervaring", schrijft de stichting. Dijkstra, die nu in Easterein woont, heeft eerder in het bestuur van het KNKB gezeten. Hij is ook erelid van de kaatsbond.

Ook heeft hij een sterke band met de Freulepartij in het bijzonder, want hij heeft de partij eertijds zelf gekaatst en was bovendien vrijwilliger: als blokjeloper en tribunebouwer.