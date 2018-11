Burgemeester: "Faillissement Barkmeijer is een schok en een ramp voor het gebied"

"Het faillissement kwam als een grote verrassing", zegt Gerbrandy. "We wisten wel dat het allemaal niet gemakkelijk was, natuurlijk, maar dat de werf nu failliet is, is een schok. En een ramp voor dit gebied."

De scheepswerf heeft dinsdag zelf het faillissement aangevraagd. Meerdere partijen hebben hun interesse uitgesproken voor een mogelijke overname. Dat meldt de curator. Het werk op de werf gaat voorlopig gewoon door.

Britse baggerorder draait uit op faillissement

Barkmeijer haalde begin vorige week nog een order binnen van 70 miljoen euro voor de bouw van twee Britse baggerschepen. Die opdracht lijkt nu de oorzaak te zijn van de ondergang van het bedrijf. De opdrachtgever zou steeds strengere eisen hebben gesteld aan de bouw van de schepen. De bank heeft geen vertrouwen meer in een goede afloop.

De scheepswerf van Barkmeijer bestaat al meer dan 150 jaar. Er werken tachtig mensen met een vaste baan en er werken zeventig oproepkrachten. Tientallen onderaannemers zijn voor de werf aan het werk.

"Gigantische impact op de gemeenschap"

"Het is een oud een degelijk bedrijf dat goed bekend staat", zegt Gerbrandy. "Veel mensen uit onze dorpen werken daar. Van de ene op de andere dag zitten zij zonder werk. Dat heeft natuurlijk een grote impact op de gemeenschap."

De gemeente Achtkarspelen heeft hulp aangeboden aan de failliete scheepswerf. Er is nog geen reactie op gekomen. "Door de hectiek", zegt Gerbrandy.

Hopen op een doorstart

De burgemeester denkt na over het vormen van een taskforce met mensen van de gemeente, het UWV, het uitzendbureau en de bonden. Zo wil hij de werknemers helpen die nu geen baan meer hebben. Maar hij hoopt dat dat niet nodig is. Hij hoopt op een doorstart.

"Met een doorstart zou een groot deel van de mensen weer werk kunnen krijgen. Maar anderen zouden buiten de boot vallen. Die mensen moeten natuurlijk ook worden geholpen. En waar de gemeente kan helpen, doen we dat."

Hoe groot de kans op een doorstart is, heeft de burgemeester geen zicht op. De curator meldt dat hij de komende dagen gesprekken heeft met banken, vakbonden en opdrachtgevers over een mogelijke doorstart.