Stress? Haarlokken van Lifelines-project worden erop onderzocht

Psychische of lichamelijke stress

Cortisol wordt aangemaakt bij psychische of lichamelijke stress en komt uiteindelijk ook in het haar. Het Erasmus MC wil van 59.000 Lifelines-deelnemers de haarlokken onderzoeken en dan kijken of er een relatie is met de ziekten die de deelnemers hebben gekregen. Het duurt nog wel even voordat de eerste conclusies kunnen worden getrokken. Dat is niet eerder als in het jaar 2020.

Chemisch onderzoek kan aanwezigheid cortisol aantonen

Lifelines zamelt sinds 2006 lichaamsmateriaal en data van 167.000 deelnemers in Noord-Nederland. De haarlokken zijn in 2014 verzameld en in een aparte envelop gedaan. Die is bij een constante temperatuur van 20 graden bewaard. De eerste drie centimeter van het haar wordt verwerkt door de afdeling Klinische Chemie in het Erasmus MC. Een speciaal apparaat meet het cortisol, nadat de stresshormonen uit het haar zijn vrijgemaakt in een alcoholachtige vloeistof.

Om de vijf jaar staan Lifelines-deelnemers lichaamsmaterialen af en doen ze een aantal metingen, zoals het meten van de bloeddruk en het maken van een hartfilmpje. In 2017 is de tweede onderzoeksronde afgerond, eind volgend jaar begint Lifelines met een derde ronde.