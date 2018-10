Vakbondsleden geven groen licht voor nieuwe politie-cao

De leden van de vier vakbonden (ACP, NPB, ANPV en VMPH) konden de afgelopen weken laten weten of ze het eens waren met het principe-akkoord of niet. Ruim 61 procent die heeft gestemd, was voor. Dat vertelden de bonden woensdag.

Het groene licht houdt in dat de politie er ruim acht procent loon bij krijgt de komende drie jaar. Daarnaast krijgen ze dit jaar en volgend jaar een uitkering van 400 euro bruto. Ook worden er meer mensen aangenomen, om de werkdruk te verlagen. Politieagenten krijgen bovendien meer zeggenschap over hun rooster.

Politie voert actie

Omdat het lang duurde voordat er een akkoord was, voerde de politie verschillende keren actie. In Fryslân schreven politieagenten minder bekeuringen uit en ze deelden minder berichten op sociale media.