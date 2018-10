Voormalig voorzitter Omrop Fryslân Bartus Hof overleden

Voormalig Omrop Fryslân-voorzitter Bartus Hof is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hof werd in 1987 voorzitter van Radio Fryslân. Een jaar later werd hij de eerste voorzitter van de zelfstandige Stichting Omrop Fryslân. Dat bleef hij tot 1997. Hof speelde in die tijd een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Friese televisie.

Hof was in het dagelijks leven directeur van de CAF.