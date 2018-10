Zus en vader Tjeerd van Seggeren opgeroepen als getuigen in moordzaak

Ook zou er een reconstructie moeten komen op de plaats waar het slachtoffer is gevonden, vindt advocaat van de weduwe Brian de Pree. Dit jaar is er al een zogeheten schouw geweest in De Westereen, maar de advocaat wil zoveel mogelijk scenario's onderzoeken. De rechtbank ziet de noodzaak van zo'n reconstructie niet. Ook het Openbaar Ministerie wil geen reconstructie. "Dan wordt het een groot spektakel met allerlei variabelen", sei offisier fan Justysje Henk Mous.

DNA nogmaals onderzoeken

Wel laat de rechtbank het DNA op het lichaam van het slachtoffer nogmaals onderzoeken op hoe en wanneer dat er precies opgekomen. "Is dat gebeurd op de ochtend van de bewuste dag of op de plaats delict", vraagt de rechtbank zich af. Intussen heeft het NFI de verfdeeltjes onderzocht die zijn aangetroffen op de schedel van het slachtoffer en de auto van de verdachte. Ze komen overeen, maar het is niet vast te stellen of ze van dezelfde bron afkomstig zijn.

Voorlopig niet vrij

De weduwe van Tjeerd van Seggeren zit sinds december vast op verdenking van moord op haar echtgenoot. Haar advocaat vroeg de rechtbank haar vrij te laten, zodat ze haar proces in vrijheid kan afwachten. De rechtbank bepaalde woensdag echter dat de vrouw voorlopig niet vrijkomt.