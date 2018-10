Nieuwe boek Rens Kroes gaat verder dan superfood: "Ik wil mensen inspireren"

Stilte voor de storm

Kroes woont tegenwoordig in New York. Ze geniet momenteel van een kort rustmomentje in haar drukke bestaan. "Het is een beetje stilte voor de storm. Het is nu druk met voorbereidingen voor de uitgave van het boek."

Het vijfde boek van Rens Kroes gaat over lifestyle. "Het gaat met name over positiviteit, hoe je kunt ontspannen, over eten en beauty. " Verder komt woninginrichting en het behoud van de aarde aan bod.