Statenfractie CDA wil opheldering over late ontheffing Strontrace

Het CDA in Provinciale Staten wil opheldering van het college van Gedeputeerde Staten over de ontheffing voor de Strontrace in Workum, vorige week. De ontheffing voor de visserij werd pas drie dagen voor de start verleend. Volgens het CDA zorgde dat voor veel onrust bij de organisatie en de deelnemers, omdat tot het laatste moment onduidelijk was of de Strontrace kon doorgaan.

De fractie wil nu van de provincie weten hoe het kan dat de ontheffing zo laat werd verleend, terwijl de organisatie aan alle eisen voldeed. Het CDA vraagt zich ook af of de provincie de organisatie kan helpen om de aanvraag in Den Haag soepeler te laten verlopen.