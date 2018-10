Grote Aldi en zonnepark op terrein De Centrale in Leeuwarden

Volgens de directie van het winkelpark is een grote supermarkt daar geen bedreiging voor het winkelaanbod in de binnenstad. In het bestemmingsplan is al geregeld dat er meer ruimte is voor winkels. De directie dringt er verder op aan dat de gemeenteraad overal in de stad dezelfde regels aanhoudt. Daarmee wordt gedoeld op de plannen die er liggen voor de ontwikkeling van het nieuwe Cambuurstadion in het WTC-gebied. Daar moet ook een grote supermarkt komen. Volgens de directie moet het ene project niet de voorkeur krijgen boven het andere. Met name omdat de belangen in het WTC-gebied voor de gemeente misschien wel groter zijn dan op de locatie van De Centrale.

"Horeca past goed bij zo'n winkelgebied"

Er moet ook ruimte komen voor grootschalige horeca op het terrein. Dat past alleen nu niet in het bestemmingsplan. Toch vindt de directie dat zo'n functie wel goed zou passen bij een goed winkelklimaat. De schep voor de uitbreiding moet volgende week de grond in. In 2020 moet De Centrale klaar zijn.