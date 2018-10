Antonius Zorggroep doet formeel aanbod om deel IJsselmeerziekenhuizen over te nemen

De Antonius Zorggroep heeft de curator van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen en de zorgverzekeraars een aanbod gedaan om de medisch-specialistische zorg in de Noordoostpolder en op Urk over te nemen. De zorggroep wil een plan met de curator en de zorgverzekeraars bespreken over de zorg voor patiënten in die regio. Een week geleden had Antonius deze plannen al, maar nu is het aanbod ook formeel ingediend.