Stuntpiloten van crash bij Bitgum konden elkaar niet zien

De vliegtuigen waren aan het oefenen voor de luchtmachtdagen van Defensie, enkele dagen later op de vliegbasis bij Leeuwarden. Na de botsing was een van de toestellen onbestuurbaar geworden en stortte neer bij Bitgum. De piloot kon zichzelf in veiligheid brengen met de schietstoel, maar landde met zijn parachute in een kas en raakte lichtgewond.

Volgens de onderzoeksraad bestond het Zwitserse team uit piloten met veel ervaring. Ze trainden niet alleen met de stuntvliegtuigen, maar ook met andere typen vliegtuigen.