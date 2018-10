Speciaal belteam om vrijwilligers te vinden voor De Rolpeal in Workum

Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan het nieuwe sportcentrum De Rolpeal in Workum, maar ze zijn nu al op zoek naar vrijwilligers. Een speciaal belteam gaat vanaf 6 november proberen zoveel mogelijk mensen te interesseren voor werk als vrijwilliger.

Een werkgroep heeft daarvoor een vrijwilligersbeleidsplan opgesteld. Zo wordt goed duidelijk waarvoor de vrijwilligers nodig zijn, en wat zij precies moeten doen. Het gaat onder andere om vrijwilligers voor beheer, receptie en horeca.

Er is in de politiek lang gesproken over het nieuwe sportcentrum aan de Weversweg, waar een sporthal met zwembad en sportvelden komt. De kosten zijn bijna zeven miljoen euro.