Eigenaar Arriva onderzoekt verkoop van vervoersbedrijf

Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn onderzoekt de verkoop van het Britse openbaar vervoersbedrijf Arriva. De Nederlandse afdeling van Arriva heeft het hoofdkantoor in Heerenveen.

Deutsche Bahn nam Arriva in 2010 over. Verkoop zou op dit moment zo'n 3,5 tot 4 miljard euro moeten opleveren. Zakenbanken zouden volgens Duitse media bezig zijn om bij mogelijke kopers te onderzoeken om te kijken of die belangstelling hebben om Arriva over te nemen. Er zou ook worden gekeken naar mogelijkheden om Arriva naar de beurs te brengen. Eerder werden plannen voor een beursgang nog geschrapt, dat kwam toen met name door de Brexit.