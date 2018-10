Hoe moet het verder met Culturele Hoofdstad na 2018?

In de Staten is ook een meerderheid te vinden voor het geven van een half miljoen euro aan marketing vanaf 2019. In Provinciale Staten wordt woensdag gesproken over een plan van gedeputeerde Sietske Poepjes over hoe het na dit jaar met de cultuur moet. Het provinciale geld is bedoeld om een nieuw programmabedrijf op te zetten, dat relevante programma's zal ontwikkelen. Andere partijen, zoals de gemeente Leeuwarden, worden ook geacht geld beschikbaar te stellen. Gedeputeerde Poepjes wil in 2019 graag doorgaan met Lân fan Taal, Under de Toer en Sense of Place.

Vanuit het culturele veld is al een lobby gaande om meer geld voor de zogeheten 'legacy' van LF2018. Douwe Zeldenrust van Keunstwurk en Kris Callens van het Fries Museum hebben Provinciale Staten al gevraagd om een bijdrage van 10 miljoen euro voor de komende twee jaar, 5 miljoen in 2019 en 5 miljoen euro in 2020.