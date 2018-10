Naakte man met brandslang in de weer

De hulpdiensten werden tegen zes uur 's ochtends opgeroepen omdat een brandslang was opengezet. Toen de brandweer bij het hotel was aangekomen, troffen ze daar een naakte man aan, die ook vernielingen had aangericht aan een rookmelder en een slot.

De man was verward en probeerde de brandweerlieden te bespugen. Hij is aangehouden door de politie, die hem daarbij ook een spuugmasker hebben opgezet. De politie weet nog niet wie de man is, of waarom hij deed wat hij deed.