Het stilleggen van de REC is nog geen optie voor de provincie

Schrier vindt het stilleggen van de oven een zeer zwaar middel. Omrin mag maximaal 60 uren per jaar storing hebben, zegt hij. Daar zit de afvalverwerker op dit moment nog beneden. Ook als er uit metingen blijkt dat er geen risico voor de volksgezondheid is geweest, hoeft de REC niet te worden stilgelegd, aldus Schrier.

Wel heeft Schrier met Omrin afgesproken dat de bevolking voortaan altijd zal worden geïnformeerd, ook in het geval van een kleine brand. Er was in Harlingen na 6 oktober veel kritiek op Omrin. De communicatie van het bedrijf is niet goed geweest, concludeerde ook burgemeester Roel Sluiter van Harlingen. Er was stankoverlast in de buurt. Inwoners van Harlingen hebben een stille tocht gelopen en de gemeenteraad van Harlingen heeft een extra vergadering georganiseerd om over de kwestie te praten.