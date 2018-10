Gedeputeerde: "De Friesland wil niet centraliseren"

De FNP had vragen gesteld, omdat de partij zorgen heeft over de zorg in Fryslân. Schrier zegt dat de FNP zich baseert op een eerder rapport van De Friesland, dat nu niet meer aan de orde is.

De ziekenhuizen en zorgcentra hebben een convenant met De Friesland getekend, waarin werd geprobeerd om zoveel mogelijk specialismen in de zorg in stand te houden. Volgens Schrier is het wel mogelijk dat die specialismen worden verspreid over de Friese ziekenhuizen. Dat moet omdat er beperkte financiële middelen beschikbaar zijn.

Schrier zegt ook dat De Friesland heeft aangegeven dat ze de plannen willen uitleggen aan provinciale staten.