Leeuwarders met bijstandsuitkering krijgen bonus voor deeltijdwerk

Nu is het zo dat alles wat mensen met een bijstandsuitkering verdienen, wordt ingehouden op de uitkering. Als mensen in deeltijd werken, levert hen dat niets op. Ze komen niet boven de grens van de uitkering uit. Door twee keer per jaar de bonus te geven, hoopt de gemeente meer mensen aan het werk te krijgen, zegt wethouder Hilde Tjeerdema. "We zien dat dit werkt in de gemeente Smallingerland. Mensen nemen daar deeltijdwerk aan."

Volgens Tjeerdema kost de maatregel niets. "Als je in deeltijd werkt, worden de verdiensten verrekend met de uitkering. Maar juist over het bedrag dat wordt gekort, krijg je de bonus. Dan houd je meer over en heeft het ook financieel voordeel om aan het werk te gaan."