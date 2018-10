Vertaler Klaas Bruinsma gestorven in Drachten

Regenjas en brommer

Klaas Bruinsma werd in 1931 geboren in Easterein. Hij zat op het Gereformeerde Gymnasium in Leeuwarden, later het Beyers Naudé. Hij werd leraar Engels en Grieks aan het Ichthus College in Drachten, nu het Liudger.

Bruinsma bleef ook na zijn pensioen doorwerken aan vertalingen en gedichten. Hij was een bekende verschijning in literair Fryslân. In zijn bruine regenjas en op zijn brommer kwam Klaas Bruinsma bij alle gelegenheden. In 2015 heeft kunstenaar Jan Ketelaar uit Drachten zijn voormalig leraar vereeuwigd in een beeldje, om hem te bedanken. Bruinsma had gedichten van Ketelaar vertaald naar het Engels en het Fries.