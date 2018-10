Provincie wil weten waarom mensen vaker de auto pakken

De verantwoordelijk gedeputeerde Poepjes heeft al wel een idee hoe het kan dat met name het autoverkeer is toegenomen. "Het heeft er mogelijk mee te maken dat de economische crisis voorbij is", zo denkt ze. De stijging is ook te zien bij de carpoolplaatsen in de provincie. Het blijkt namelijk dat sommige van deze plekken vaak vol zijn. Er zal dus moeten worden gekeken naar of de parkeerterreinen groter gemaakt kunnen worden. "Wij zullen daar ook een analyse op laten uitvoeren", aldus Poepjes. "Het is eigenlijk een luxeprobleem, want het carpoolen werkt wel, maar zelfs een luxeprobleem blijft een probleem. Precies hiervoor hebben we deze plaatsen aangelegd, dat je dus niet alles alleen in de auto doet, maar dat je met elkaar meerijdt of het OV neemt. Maar dan moet er wel plek zijn, want anders ontmoedig je dat ook weer."

Vergevingsgezinde bermen

Naast de carpoolplaatsen wil de provincie ook kijken naar de veiligheid van de bermen. "Wij willen kijken naar vergevingsgezinde bermen", legt de gedeputeerde uit. "Dat houdt in dat als je van de weg raakt je niet meteen op de kop in de sloot belandt, of dat er een rij bomen naast de weg staat. Maar dat je tijd en ruimte hebt om bij te sturen." Het Rijk wil volgens de gedeputeerde meehelpen om de probleembermen op deze manier aan te pakken.