Te hard rijden grootste probleem bij de wijkschouw in Harlingen

Opvallend is dat te hard rijden het meeste wordt genoemd. "Het zijn vaak de mensen uit de buurt zelf die te hard rijden", vertelt wijk- en dorpscoördinator Adrie Attema. Ook de grote aantallen bladeren wordt genoemd als probleem. "Als er dan een grote regenbui over is getrokken, dan verstoppen de bladeren de regenputten", vertelt Attema.

Attema maakt van alle reacties uit de wijk een plan en presenteert die aan de gemeente. De wijkschouw wordt al sinds 2012 gehouden en is een groot succes. "Ik heb het even geïnventariseerd en ik denk dat zo'n 80% van alle problemen is opgelost."

Parkeerproblemen, stoeptegels die verkeerd liggen en hondenpoepproblemen worden over het algemeen binnen drie maanden opgelost.