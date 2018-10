René Hake "teleurgesteld" na bekerwinst, Jacob Noordmans "trots" na verlies

Voor Noordmans was de wedstrijd extra speciaal, want hij heeft voor Cambuur gespeeld. "Ik heb de hele jeugd hier doorlopen. Dit voelt ook een beetje als mijn clubje. Er waren veel familie en vrienden aanwezig. Een aantal van hen hebben zelfs een seizoenskaart."

Na de wedstrijd had Noordmans een dubbel gevoel. "Er had meer in gezeten, maar we zijn ook trots op wat we hier hebben gedaan." Noordmans was niet helemaal verrast dat HFC goed mee kon doen tegen Cambuur: "Je gaat er vanuit dat Cambuur de betere ploeg is, maar we wisten dat zij de laatste tijd wat moeizaam draaiden."

Het was voor Noordmans en HFC al de tweede tegenstander in het bekertoernooi. "Ja, eerst Harkemase Boys en nu Cambuur. Dat is een mooie reeks, met allemaal oude bekenden."