Kamerlid Diks wil toezicht op defensie

Ze dient daarover een voorstel in na een jaar van "veiligheidsincidenten, slechte zorg voor het personeel en geklungel in de bedrijfsvoering." Volgens Diks is defensie niet in staat om zelf de problemen op te lossen.

De Tweede Kamer moet staatssecretaris Visser helpen om de problemen op te lossen. Volgens Diks is er onder iedere tegel die is opgetild wel een incident of schandaal gevonden. Ze noemt onder andere de ratten in de kantines, helmen van karton en gasmaskers met Chroom-6 als voorbeeld.

De Tweede Kamer moet volgens Diks vaker worden geïnformeerd, daarnaast moet er meer inzicht worden gegeven in de maatregelen en financiën bij defensie.