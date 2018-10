Meerdere tips over brandstichting Joure

In het programma waren beelden te zien van de auto van een man die ervan wordt verdacht dat hij tot twee keer toe de Tesla van een bewoonster van de Driessenstraat in brand heeft gestoken. De eerste keer was in de nacht van 4 op 5 maart, de tweede keer in de nacht van 18 op 19 april.

Op de beelden is te zien hoe een auto over de Ter Huivra en langs de Rabobank rijdt. Daarnaast is te zien dat de verdachte bij het Jonkersbosje uitstapt. De politie denkt dat de brandstichtingen te maken hebben met het werk van de vrouw, die als curator betrokken is bij de afhandeling van faillissementen.