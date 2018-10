Meer incidenten in gemeentehuis Leeuwarden

In 2017 hebben .. mensen een gebouw-ontzegging gekregen in een van de gemeentelijke gebouwen. In 2015 waren dat er achttien. Baliemedewerkers vragen ook steeds vaker of het agressieteam ze uit de brand kan helpen. Zo werd het team in 2015 zeven keer ingezet, maar vorig jaar maar liefst 39 keer.

Krav Maga voor medewerkers

Het platform Veiligheid van de gemeente komt nu met acht adviezen voor het verbeteren van de veiligheid. Er moet permanente beveiliging komen op verschillende locaties. De beveiligers zijn er al wel, maar die zijn tegelijkertijd ook gastheer of -vrouw. Verder moet het baliepersoneel een training in Krav Maga volgen. Krav Maga is een Israëlische vechtsport. Na die training kunnen de medewerkers zich beter verweren tegen fysieke agressie.

Medewerkers moeten voortaan ook verplicht een toegangspas dragen. Verder wordt er aan beter toezicht gedacht door cameragebruik en een veilige vluchtroute. Ook de huidige spreekcellen zijn niet veilig genoeg. Alles te samen zal jaarlijks zo'n honderdtachtigduizend euro extra kosten.