Diploma's voor werkervaringsproject Het Melkbeurtschip

Wethouders Gelbrig Hoekstra van Tytsjerksteradiel en Harjan Bruining van Achtkarspelen zijn blij met het project. "Het is bijzonder dat het zo goed gelukt is", vertelt Hoekstra. De tien mensen met een diploma kunnen bij verschillende bedrijven aan het werk. Ook zijn er nog een aantal leerlingen die later een diploma kunnen halen. Zij zijn nog bezig met de opleiding.

Melkbeurtschip

Het melkbeurtschip is in 1922 gebouwd in opdracht van de zuivelfabriek. Het bijna 13 meter lange schip heeft jarenlang gevaren als melkvervoerder tussen de Coöperatieve Zuivelfabriek Dokkum en de melkveehouders in de omgeving. De fabriek stond van 1898 tot 1991 op bedrijfsterrein Betterwird. Het oude beurtschip van de zuivelfabriek wordt weer helemaal opgeknapt door de werkzoekenden. Dit gebeurt onder leiding van projectleider Bryan Kes.

"Het is echt mooi wat we hier doen. Jong, oud, vrouw, man, blank en gekleurd alles komt hier samen", vertelt Kes. Het project wordt uitgevoerd in een loods in Drogeham. De werkzoekenden moeten het stalen casco samen opknappen. Daarna is het de bedoeling om het schip te laten betimmeren in, opnieuw, een werkervaringstraject.