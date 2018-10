Súdwest-Fryslân heeft schoonste winkelcentra

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft van alle middelgrote gemeenten in Nederland het schoonste winkelgebied. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting NederlandSchoon. De winkelgebieden in Súdwest-Fryslân worden goed onderhouden, er wordt bijna nooit iets vernield en er is amper graffiti te vinden. Mensen die daar komen, zijn dan ook te spreken over hoe schoon het winkelgebied is.