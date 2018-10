Nieuw wolvenplan voor alle provincies: schade wordt vergoed

De provincie heeft een nieuw wolvendraaiboek in elkaar gezet, nadat deze zomer bleek dat er geregeld wolven in Nederland te vinden zijn.

Fryslân heeft ook een Faunafonds ingesteld voor schadevergoeding. In onze provincie is er alleen schade bij schapen in De Knipe vastgesteld. De schade is bijna 1000 euro.

Goed voor de natuur

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen kwam naar voren dat het voor de natuur goed zou zijn, als er wolven naar Fryslân komen. In Polen had de aanwezigheid van wolven een positieve invloed op jonge bomen.