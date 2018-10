SC Cambuur heeft het zwaar tegen Koninklijke HFC, maar gaat door in de beker

Bij HFC, dat in de vorige ronde de Harkemase Boys uitschakelde, was Jacob Noordmans de aanvoerder. Noordmans komt uit Burgum en speelde tot 2009 in de jeugd bij Cambuur. Ook Xavier Mous speelde tegen zijn oude club. Mous begon zijn carrière bij de club uit Haarlem. Hij is nog altijd bevriend met meerdere spelers van dat team.

Geen onderschatting

Al was het geen dikke winst, van onderschatting was bij trainer René Hake geen sprake. Hij stelde de, in zijn ogen sterkste, spelers op. Het leek eerst een 'makkie' te worden voor de Leeuwarders. Na een kwartier maakte Justin Mathieu de 1-0 voor Cambuur, nadat Nigel Robertha de bal voorzette.

Direct na de openingsgoal kreeg HFC twee grote kansen. Onder andere Wessel Boer was gevaarlijk, maar Cambuur overleefde de chaos zonder tegengoal.

In de laatste fase van de eerste helft kwamen ze meerdere keren dicht bij de 2-0. Schils en Mathieu probeerden het, maar HFC-doelman Van Rossum stond sterk.