Gemeente Leeuwarden blijft voorlopig bij Caparis

"Het belang van zo'n organisatie mag je niet onderschatten"

Bij Caparis zijn ze blij. Directeur Alex Bonnema: "Het gaat hier om kwetsbare mensen. Je moet niet onderschatten wat het belang van een organisatie als de onze voor hen is. Mensen komen hier samen, het is een welkome afleiding van de problemen die soms bij hen spelen."

Toch weet ook Bonnema dat ze er nog lang niet zijn. "Er komen nog een aantal veranderingen aan. Met name op het gebied van de aansturing, maar dit geeft iedereen veel vertrouwen."

De gemeente Leeuwarden had al aangekondigd dat ze dit jaar een keuze zouden maken. In het voorjaar wordt bekeken of alle maatregelen daadwerkelijk goed worden doorgevoerd. Als dat niet het geval is, wordt er gekeken of er niet alsnog een eigen bedrijf in Leeuwarden kan worden opgezet.