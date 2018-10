Artisitiek directeur Ira Judkovskaja neemt afscheid van Tryater

"Het is tijd om ruimte te maken voor nieuwe mensen"

Judkovsjaka is al tien jaar artistiek leider bij Tryater. Ze wilde het theater verjongen, nieuwe theatervormen introduceren en de kwaliteit van het jongerentheater versterken. De verscheidenheid van het Friese culturele veld is in haar tijd vergroot, schrijft Tryater.

"Ik voelde me hier vanaf het eerste moment thuis en dat is nog steeds zo", zegt Judkovskaja. "De komende anderhalf jaar blijf ik met evenveel plezier en liefde hier werken. Ik vind dat, na drie kunstenplanperiodes, de tijd is gekomen is om ruimte te maken voor nieuwe mensen, nieuwe invloeden en nieuwe inspiratie voor Tryater."