Werkstraf geëist voor wapens en drugs in de auto

Tegen een man uit Heerenveen is een werkstraf van honderdtachtig uren geëist, omdat hij twee keer met drugs en een wapen in zijn auto zat.

De politie zag de man vorig jaar met een vriend van hem rijden en omdat de mannen bekenden van de politie zijn, werden ze aangehouden. De politie vond inbrekersgereedschap, hasj, speed, een boksbeugel, een stiletto en een katapult. Een half jaar later was het weer zover en werden er in de auto weer drugs en wapens aangetroffen.

De verdachte wordt sinds zijn laatste arrestatie door meerdere hulpinstanties geholpen. De officier van justitie heeft daarom geen celstraf geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak.