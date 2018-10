Medewerkers Meriant verwijten werkgever te hoge werkdruk en intimidatie

Directeur Hugo Broekman was zelf afwezig bij de presentatie van Zwartboek. Hij heeft de inhoud al drie keer gezien. Broekman zegt de situatie serieus te nemen en nog altijd met zowel de medewerkers als de vakbond in gesprek te willen.

Hinke Spijker

Voor medewerker Hinke Spijker is de tijd van praten voorbij. Ze zat aan tafel tijdens de presentatie van de rapporten en heeft zoveel last van de werkdruk, dat haar thuissituatie eronder lijdt. "Maar mijn grootste zorg is dat mensen die onze aandacht nodig hebben, die niet krijgen."