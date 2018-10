Twee Friezinnen in selectie Oranjeselectie voor beslissingsduels tegen Zwitserland

Spitse komt uit Sneek, maar woont en voetbalt in Noorwegen. Daar speelt ze voor Våleranga. Spitse is 153-voudig international. Waarschijnlijk staat ze ook tegen Zwitserland weer in de basis.

Geurts weer keeper?

Na Spitse heeft Loes Geurts uit Hichtum van deze selectie de meeste interlands gespeeld, namelijk honderdtwintig. Geurts, die voor Göteborg FC speelt, was bij beide halve finales tegen Denemarken keeper. Dat waren de eerste wedstrijden die ze sinds juni 2017 voor Nederland speelde. Geurts was gestopt als international, maar is dus weer terug.

Het afgelopen jaar was Sari van Veenendaal altijd basiskeeper, maar omdat zij niet helemaal fit was, speelde Geurts tegen Denemarken. Wie er tegen Zwitserland de goal mag bewaken? "Dat is aan de bondscoach", aldus Geurts. "Ik doe gewoon mijn best. Als het nodig is, sta ik er."