Uitgever GrootSneek breidt uit met GrootBolsward/IJsselmeerkust

In 2016 kwamen er al twee titels bij: GrootHeerenveen en GrootFryskeMarren. Dat ze nu ook een aparte krant maken voor Bolsward en omgeving ligt volgens Mellema voor de hand. "In Bolsward zijn ze niet geïnteresseerd in wat er in Sneek gebeurt. En andersom ook niet. Dat ligt gevoelig. Bovendien willen ze in Bolsward niet een krant op de mat krijgen met de naam GrootSneek."

Meer nieuwe kranten

Of er na de Bolswarder editie nog meer kranten komen, weet Mellema nog niet. GrootLeeuwarden en GrootDokkum zou volgens hem nog een mogelijkheid zijn. Al is vooral Leeuwarden een heel grote stap. Volgens Mellema heb je het dan al snel over een oplage van 50.000 exemplaren. "Maar ik sluit het niet uit, want we doen het nog altijd met veel plezier en het smaakt nog altijd naar meer."