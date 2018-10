Hondenhouder wil niet wijken voor gemeente

Volgens de gemeente zijn de honden en de zeecontainers in strijd met het bestemmingsplan. Bovendien hebben de buren last van het lawaai dat de honden maken.

De honden zitten in containers op het terrein van het autobedrijf van de Veenwoudster, maar daar woont niemand. De advocaat van de hondenhouder zegt dat de gemeente fout zit en dat er geen vergunning nodig is voor het houden van de honden. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.