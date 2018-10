OV-chipkaart kan straks ook op Schiermonnikoog worden gebruikt

Schiermonnikoog is de allerlaatste plek in Nederland waar je niet in het openbaar vervoer kunt betalen met een OV-chipkaart. Maar vanaf 1 januari 2019 wordt dat toch mogelijk. Sinds 2011 is de rest van Fryslân overgegaan op de OV-chipkaart, maar op Schiermonnikoog was daar geen behoefte aan.