Vlieland moet volgend jaar zelfrijdend vervoer krijgen

Gemengde reacties

Op het eiland zijn wisselende reacties op de plannen. "Wij als VVV Vlieland staan wel achter de plannen", legt Annie Beiboer uit. "Het is wel een drukke weg, dus zo'n proef moet uitwijzen of het veilig is." De weg naar de jachthaven wordt veel gebruikt door vrachtverkeer. De zorgen van Vlielanders gaan ook uit naar andere zaken: "Ik hoop wel dat de toeristen de natuur nog blijven zien", zegt Marije Wartena. "En het mag niet ten koste gaan van banen bij bijvoorbeeld onze taxivervoerders."

Jelle van der Hoek, die bij fietsverhuurder Jan van Vlieland werkt heeft twijfels over zelfrijdend vervoer. "Ik vind het helemaal niets. Ik snap het idee niet. Hier is geen doelgroep voor. Van hier naar de jachthaven is maar een klein stukje. Mensen in de jachthaven huren wel fietsen en de mensen die bij de veerdam aankomen, hebben niets te zoeken bij de jachthaven."