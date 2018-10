Olde Riekerink start met dezelfde elf in bekerwedstrijd tegen amateurs

De selectie van SC Heerenveen reist dinsdagmiddag al af naar Zuid-Limburg voor de bekerwedstrijd tegen Groene Ster. De spelers zitten lang in de bus, want sportpark Pronsebroek ligt op zo'n 293 kilometer van het Abe Lenstra-stadion. Woensdag wordt er nog getraind op kunstgras bij RKVV Weltania uit Heerlen en om 19.45 uur begint dan de wedstrijd in de tweede ronde van het TOTO KNVB bekertoernooi in het Limburgse Heerlerheide.