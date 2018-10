Twee jaar cel geëist tegen snackbarovervaller

De overval was op 30 augustus 2016. Het personeel van de snackbar werd bedreigd met een vuurwapen. De twee zouden de overval met z'n tweeën hebben bekokstoofd: zij ging naar binnen, hij zou buiten wachten. Er zou ook een derde persoon bij betrokken zijn. Die zei dat beide verdachten voor en na de overval bij hem thuis waren geweest.

De drie verdachten zijn een klein jaar na de overval aangehouden.

Adolescentenstrafrecht

Toen de vrouw de overval pleegde, was ze zwanger. Inmiddels is ze bevallen van een zoontje. De reclassering adviseerde om in haar zaak het adolescentenstrafrecht toe te passen. Daar ging de officier van justitie niet in mee.

Dat tegen de man twee jaar cel wordt geëist, heeft ermee te maken dat hij al een lang strafblad heeft. Hij heeft zich meerdere keren schuldig gemaakt aan gewelddadige diefstallen.