Volkstuin en schoolkinderen Toppenhuizen genomineerd voor prijs

Een project in Toppenhuizen is genomineerd voor de verkiezing 'Smaakmaker van het jaar 2018' van Kerk in Actie. Het gaat om 't Sprútsje, van de protestantse gemeente van Top en Twel met basisschool 't Harspit. Daarbij gaan kinderen uit de groepen vijf tot en met acht aan het werk in de volkstuin in Toppenhuizen. Ze krijgen hulp van vrijwilligers van de kerk.